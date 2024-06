Band e artisti emergenti al chiosco

In attesa del weekend dello Street Food che animerà il centro storico di Castel San Pietro Terme il 14, 15 e 16 giugno, prende il via stasera il Ganesh Music Contest, competizione musicale per band e artisti emergenti organizzata dall’associazione di promozione sociale UroBoro. Stasera alle 20,30 al Chiosco Parco Casatorre di Castel San Pietro Terme (viale Terme 740) si svolgerà la prima semifinale che vedrà esibirsi: Goodbye Neverland, Corteccia, Unibrido. Venerdì 21, alla stessa ora, sarà il Centro Giovanile di Castel San Pietro Terme (via Tosi 7) a ospitare la seconda semifinale, inserita nell’iniziativa After Noon del progetto The Square. A salire sul palco saranno: Super Fat Ginger Cat, Hanga Roa, Enkita. Gran finale giovedì 27 giugno al Centro Giovanile Ca’ Vaina di Imola, dove sarà proclamata la band vincitrice, che si aggiudicherà un premio da spendere in un negozio musicale e la possibilità di aprire la serata di sabato 13 luglio di Indigest Cspt, il festival di musica indipendente patrocinato da Comune Pro Loco di Castel San Pietro Terme, che l’11, 12 e 13 luglio si svolgerà nell’area del playground Luca Grilli (viale Terme 840) con live music, talk, expo, workshop, market, cocktail bar e street food. Per ulteriori informazioni: uroboroass@gmail.com - pagine facebook di Ganesh Music Contest, Indigest Festival e Uroboro Per informazioni e aggiornamenti sugli eventi dell’Estate Castellana: sito web www.cspietro.it e pagina facebook www.facebook.com/cspietro/