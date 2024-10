Baricella, spunta l’emergenza topi: "Interventi specifici già in corso"

Topi a spasso per le vie del centro di Baricella. È polemica. A parlare è il consigliere di centrodestra, Giuseppe Amato: "È inaccettabile che, nonostante il sindaco risieda a Baricella, dimostri una tale distanza dai problemi concreti che affliggono la nostra comunità", dichiara Amato. "La situazione è estremamente seria e richiede un intervento immediato ed efficace. Nonostante un’interrogazione formale sia stata presentata in consiglio comunale, l’amministrazione ha richiesto ulteriori segnalazioni via email, dimenticando che l’interrogazione stessa rappresenta già una chiara richiesta di intervento. Questa mancanza di azione e il rimpallo di responsabilità sono inaccettabili. È fondamentale che il Comune metta in campo tutti gli strumenti necessari per verificare e affrontare l’infestazione".

Amato, poi, conclude: "Invito il sindaco e l’amministrazione a prendere sul serio le preoccupazioni dei cittadini e a intraprendere immediatamente le misure necessarie per risolvere il problema. La salute e la sicurezza dei cittadini devono essere la priorità assoluta. Non possiamo permettere che una situazione del genere venga trascurata".

Non è tardata ad arrivare la replica del primo cittadino Omar Mattioli: "Respingo al mittente le accuse di disinteresse. Ben prima dell’interrogazione della minoranza, l’ufficio tecnico del Comune aveva chiamato la ditta di derattizzazione per sopralluoghi e interventi sulle aree pubbliche segnalate e di questo abbiamo dato conto in una prima risposta interlocutoria. Poi, in seguito alle segnalazioni dei cittadini, circoscritte e limitate ad alcune zone del paese, abbiamo inviato nuovamente la ditta a fare dei sopralluoghi e a indicare ai residenti le modalità con cui intervenire sul problema all’interno delle loro proprietà. Siamo in contatto con l’Asl con cui ci stiamo confrontando sul problema, anche per cercare di risalire alle cause ed eventualmente fare prevenzione. Nei giorni scorsi ho incontrato i cittadini per raccogliere le segnalazioni e spiegare quello che stiamo facendo come Comune. La richiesta di chiarimenti sulle zone critiche serve a mirare gli interventi per renderli efficaci. Se la minoranza, anziché girarci le segnalazioni ricevute (ad oggi nessuna) preferiscono fare polemica, è una loro scelta; noi preferiamo affrontare i problemi con il supporto degli esperti e chiarendo ai cittadini quelli che possiamo fare in questi casi".

Zoe Pederzini