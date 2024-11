Barriere architettoniche, lo scontro: "Questo Comune non è inclusivo"

"Piano per le eliminazione delle barriere architettoniche, San Pietro è l’unico paese in cui non è stato fatto". Questa la denuncia del consigliere leghista Mattia Polazzi: "La mancata approvazione del PEBA è una vergognosa eredità lasciata dalle amministrazioni passate, che oggi continua a pesare sulla nostra comunità. Il sindaco, che ha fatto parte di quelle stesse amministrazioni, non può ora fare finta di non sapere. È una responsabilità politica che non può essere ignorata.

Il PEBA, che dovrebbe garantire l’accessibilità a tutti i cittadini, è un progetto strategico e fondamentale per San Pietro, eppure la giunta, anche nei suoi anni passati, non è riuscita nemmeno ad approvare la delibera necessaria.

Questo ritardo è scandaloso e dimostra una totale disattenzione verso le reali esigenze della cittadinanza, in particolare verso le persone con disabilità, gli anziani e le famiglie con bambini".

Polazzi, che ha presentato una mozione in consiglio insieme al gruppo RipartiAmo San Pietro e FdI, aggiunge: "Nonostante la progettazione del PEBA sia stata acquisita, la deliberazione di approvazione continua a non essere adottata. Non possiamo permettere che il nostro paese resti indietro su un tema così cruciale come l’accessibilità". Immediata la replica del sindaco Alessandro Poluzzi: "La redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stata frutto di un lungo percorso di studio e condivisione con le associazioni che si occupano di disabilità. Questo processo ha dato vita ad un puntuale elenco di azioni ed interventi a cui vogliamo, e stiamo già dando, concretezza.

Vorrei tranquillizzare i cittadini sottolineando come la proposta del Piano non sia stato chiusa in un cassetto, bensì abbia subito una sospensione legata alle vicissitudini del piano di riequilibrio finanziario. Il documento, già a disposizione dell’ufficio tecnico, e viene già utilizzato per programmazione e realizzazione dei lavori pubblici. L’approvazione del PEBA fa parte del programma elettorale della nostra lista ed è una nostra priorità, così come la costruzione di un paese inclusivo e accessibile".

Zoe Pederzini