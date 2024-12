‘Basket Sordi’, raduno tra allenamenti e integrazione sociale

Si è concluso con successo, domenica scorsa a Sasso Marconi, il raduno della nazionale italiana maschile Under 21 ‘Basket Sordi’. Tre giorni di allenamenti, incontri e riflessioni tra sport e inclusione, sul tema dell’integrazione sociale e sportiva dell’atleta con sordità. Sul parquet i cestisti dell’Italbasket55db, ovvero una piccola realtà sportiva che si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama internazionale grazie anche ai risultati ottenuti negli ultimi tempi: su tutti la medaglia d’argento che la nazionale giovanile 3x3 ha conquistato ai World Youth Deaf Games, i giochi Mondiali della Gioventù per sordi disputati a gennaio in Brasile.

Per tre giorni i 14 atleti selezionati dal direttore tecnico Tommaso Caroli hanno svolto specifiche sessioni di allenamento utili ad affinare la loro preparazione in vista degli appuntamenti in programma nel 2025. Il tutto nel centro sportivo Carbonchi col patrocinio del Comune di Sasso Marconi e il sostegno di un pool di sponsor.