Bassa Velocità: i finalisti rivelati. Le selezioni live al Binario69

"Un trampolino di lancio per artisti emergenti dell’Emilia-Romagna". Ecco come definire il contest musicale Bassa Velocità secondo Angelo Cagnazzi, presidente di Ozono Factory, associazione all’origine del bando, in collaborazione con Re_Esistente, KeepOn Live e Soundlab Studio, grazie al contributo della Music Commission regionale. Tra l’1 e il 28 ottobre, periodo per candidarsi, "abbiamo ricevuto 85 proposte – continua Cagnazzi –, tra cui abbiamo selezionato 19 progetti". I finalisti provengono da cinque province diverse: Bologna, Forli, Reggio Emilia, Ravenna e Modena. Tutti suoneranno al Binario69. I concerti sono previsti il giovedì sera ogni due settimane. La prima esibizione è avvenuta giovedì scorso con il gruppo Flusso Nebula (foto) e la prossima sarà il 9 gennaio. I live saranno poi valutati da una giuria di professionisti, tra cui il famoso produttore Taketo Gohara. Alla fine di questa gara, di cui l’ultimo concerto sarà il 24 aprile, i tre vincitori delle selezioni live si aggiudicheranno la produzione di un disco in tutte le sue fasi.

"Lo scopo è di accompagnare durante i tre prossimi anni questi talenti e soprattutto dare il tempo giusto alla creazione musicale", aggiunge Cagnazzi. L’obiettivo del contest è anche quello di "promuovere la musica live, momento indispensabile sia per i musicisti che per il pubblico", conclude Laura Di Salvo, responsabile della comunicazione della Music Commission dell’Emilia Romagna.

Arthur Duquesne