Bcc Iccrea finanzia impianto di biometano

Il gruppo Bcc Iccrea ha finalizzato, con la capogruppo Bcc Banca Iccrea – in qualità di arranger – e in sinergia con tre Bcc del territorio emiliano-romagnolo, un’operazione del valore di 17,3 milioni a beneficio di Biocircular srl, al fine di realizzare un nuovo impianto per la produzione di biometano a Campiano (Ravenna). Ha originato l’operazione Bcc Romagnolo, che ha svolto il ruolo anche di banca depositaria e partecipante al pool, completato dalla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e da Emilbanca. Il biometano, che sarà prodotto grazie ai sottoprodotti avicoli e agroalimentari conferiti principalmente dai partner dell’iniziativa, è un combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas, ovvero il gas naturale che successivamente è depurato dalle componenti di anidride carbonica e reso idoneo all’immissione in rete per l’utilizzo. L’impianto nel periodo di incentivazione (quindici anni) produrrà 61,5 milioni di standard metri cubi di biometano, corrispondenti a 255 GWh equivalenti e a un risparmio di Co2 di 65.900 tonnellate, lo stesso assorbito nel ciclo di vita da 145mila alberi di nuova piantumazione.