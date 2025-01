Befana di 30 metri brucia tra musica e botti

La magia della Befana dei Maggi. Stasera, a partire dalle 17,30, nella frazione di Sant’Agata, in via Montirone, in una zona di aperta campagna, si tiene il tradizionale rogo della Befana, alla 46ª edizione. La ‘vecchia’ è rappresentata in un traliccio con cappello alto circa 30 metri rivestito di paglia e pallet. Lo spettacolo, a cura dei volontari del Comitato Befana Maggi, attira alcune migliaia di persone e prevede oltre al rogo uno spettacolo musicale e pirotecnico. Ma non solo, perché saranno distribuite gratuitamente ai bambini 600 calze e lo stand gastronomico, sempre gratuitamente, preparerà 3.000 gnocchi farciti con salumi e accompagnati da bicchieri di vin brulè.

"Nel lontano 1973 – spiega Gianni Biolcati, presidente del Comitato Befana Maggi –, un gruppo di amici della piccola frazione dei Maggi decise di celebrare l’Epifania bruciando, alla vigilia, una piccola catasta di legna. Con il passare del tempo, la catasta crebbe, così come l’interesse dei cittadini, anche quelli dei comuni vicini. Oggi, l’evento attira tantissime persone dalla provincia di Bologna e oltre". E il volontario prosegue: "La costruzione della ’vecchia’ nel tempo si è evoluta: dalla semplice catasta di legna, si è passati a un mucchio di paglia, poi dal 1979 si ideò il traliccio fino alla spettacolare struttura attuale, un palo di circa 30 metri rivestito di pallet e paglia, illuminato da uno straordinario spettacolo pirotecnico a ritmo di musica. Quello che iniziò come un semplice divertimento tra amici è diventato una tradizione. Oggi, l’intera frazione dei Maggi partecipa ai preparativi della festa, collaborando per giorni alla realizzazione di questo imponente rogo". L’intera manifestazione è sostenuta dalle offerte dei volontari e dal contributo degli sponsor. Il programma della festa vede dalle 17.30 l’intrattenimento musicale con Mario DJ, l’apertura dello stand gastronomico e l’arrivo di Babbo Natale e della Befana con calze piene di sorprese per i più piccoli. Dalle 19 circa poi è previsto lo spettacolo piromusicale by PiroItaly che accompagna il rogo del traliccio.

L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera ed è stato organizzato un servizio navetta con partenza alle 17 dal parcheggio in via Ferruccio Lamborghini con destinazione Maggi. E rientro dalle 19,30. "Provo grande soddisfazione – dice il sindaco di Sant’Agata Beppe Vicinelli – per questi eventi che tengono vive le antiche tradizioni. Ed esprimo tanta gratitudine ai volontari, molti giovani, che impiegano parte del loro tempo per offrire uno spettacolo di altissima qualità e divertimento".

Pier Luigi Trombetta