Sam Beukema fa visita all’Olanda per la Coppa Davis: scambio di maglie con Griekspoor

Bologna, 16 settembre 2024 – Scambio di maglie sotto i riflettori dell’Unipol Arena. Dalla Coppa Davis alla Champions League. Sam Beukema si è concesso una piccola distrazione nello scorso week end: dopo il pareggio in extremis con il Como, il difensore dei rossoblù ha assistito alle partite del Group Stage A che ha visto l’Italia guadagnare il pass per le Final 8 di Malaga che decideranno chi solleverà l’Insalatiera per la stagione 2024.

Il numero 31 del Bologna però non è venuto a supportare Berrettini e compagni ma per uno speciale momento con la nazionale olandese, protagonista appunto del Girone A che si è tenuto nel capoluogo emiliano. Il giocatore è stato ospite della Federazione Olandese di Tennis e di Tallon Griekspoor (sconfitto poi da Flavio Cobolli).

Beukema, appassionato di tennis, si è intrattenuto con il tennista olandese per un simbolico scambio di maglie, a Griekspoor la rossoblù numero 31 e al difensore del Bologna la casacca orange della selezione dei Paesi Bassi.

La nazionale poi ha fatto tesoro della maglia del difensore, presentandosi anche nella conferenza stampa finale della cinque giorni di Coppa Davis a Bologna con la maglia del giocatore. Beukema poi si è intrattenuto con Ziggo Sport, emittente televisiva olandese specializzata nello sport: “Sono stato davvero entusiasta di vedere la squadra olandese giocare. Ho voluto fortemente sostenere i ragazzi e trascorrere un po’ di tempo insieme a Tallon e alla squadra. E’ stato un pomeriggio dedicato al tennis, che è un sport bellissimo. Dall’altra lato siamo comunque concentrati sulla Champions e la sfida contro lo Shakthar.”

Beukema ha suonato dunque la carica in vista del debutto della squadra di Vincenzo Italiano nella massima competizione europea, con i rossoblù che saranno anche chiamati a riscattare l’avvio opaco in Serie A.