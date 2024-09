Bike to work, lavori in via Olmo

Una pista ciclabile piuttosto frequentata anche per i percorsi casa-lavoro collega Budrio a uno dei suoi cimiteri più grandi, ma da tempo è in condizioni non ottimali: sono questi i due fattori che hanno reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Sono partiti proprio da pochi giorni i lavori, la cui durata si prevede attorno ai due mesi, di ristrutturazione della pista ciclo-pedonale di via Olmo, dallo svincolo SP6 a via Cantarana, a Budrio. I lavori, il cui costo totale è di 132.000 euro, si inseriscono nel progetto della Regione Bike-to-work, che si pone l’obiettivo di promuovere nuovi stili di vita consapevoli e di mobilità attiva anche nell’ottica della prevenzione della salute della collettività e di migliorare la fruizione del territorio e la promozione di servizi per i ciclisti.

I lavori si svolgono fuori dalla sede stradale, ma per assicurare il transito in sicurezza dei pedoni è stato ricavato, tra le alberature e la linea di margine, un passaggio temporaneo solo per i pedoni, delimitato da new-jersey e birilli.

z. p.