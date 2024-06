Bollette leggere alle case popolari grazie ai lavori del superbonus

Gli alloggi popolari di Castiglione dei Pepoli in via Dante Alighieri sono stati ristrutturati. La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 25 maggio, alla presenza dell’ex sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri, dell’attuale sindaco appena eletto Tommaso Tarabusi e del presidente Acer Marco Bertuzzi, a conclusione dei lavori sugli edifici e sugli spazi esterni. L’ intervento di efficientamento energetico degli edifici, realizzato tra marzo a dicembre 2023 grazie al Superbonus 110%, ha previsto l’isolamento delle pareti opache calde e la sostituzione di infissi esterni e degli avvolgibili oscuranti, così da permettere il salto di due classi energetiche, da G a E.

L’investimento totale è stato di 659.000 euro, di cui circa 61.500 a carico del Comune di Castiglione. Gli importi messi a disposizione dal Comune hanno permesso di finanziare le spese accessorie non coperte dal superbonus 110% e sono stati determinanti per la chiusura dell’intervento nei tempi previsti dalla legge. Lo stabile ha inoltre beneficiato del finanziamento Pinqua con cui è stato rifatto l’impianto fognario nei primi mesi del 2024.

"E’ con grande soddisfazione che annunciamo la conclusione dei lavori di efficientamento di un complesso abitativo Erp in montagna, l’unico che siamo riusciti a realizzare con il Superbonus sull’Appennino, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale – ha commentato il presidente di Acer Bologna Bertuzzi –. Riteniamo che i frutti di questo lavoro producano l’abbattimento dei consumi energetici, portando a una tangibile riduzione delle spese per gli inquilini e confermando l’impegno di Acer per un’edilizia sostenibile e inclusiva".

Ugualmente soddisfatta l’amministrazione comunale, con l’ex sindaco Fabbri che ha dichiarato durante la cerimonia: "L’edilizia pubblica è fondamentale in città quanto in Appennino. Gli alloggi Erp di cui disponiamo purtroppo non sono sufficienti a coprire la domanda di edilizia pubblica proveniente dai cittadini in difficoltà. Al momento sono in attesa di un alloggio una ventina di famiglie. Sono contento che l’unico intervento di Acer realizzato con il Superbonus 110% sia stato fatto proprio a Castiglione: servizi di qualità rendono le comunità più coese e attrattive". L’attuale sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Tommaso Tarabusi ha aggiunto: "Con il progetto Pinqua è stata data priorità alla riqualificazione dell’impianto fognario, limitando l’annoso problema delle perdite delle fosse congiungendosi direttamente alla fognatura pubblica. Questo permetterà di evitare la fuoriuscita di liquami durante le forti precipitazioni ormai sempre più frequenti".

Fabio Marchioni