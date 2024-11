Bologna com’era: come stendere il bucato

L’Assunteria di ornato, a tutela del decoro urbano, nel 1702 emanò una notificazione (foto) "che non si tendono corde per le strada dentro la città per asciugare il bucato". I senatori dell’Assunteria avevano notato che era sempre più diffusa la collocazione di corde "davanti alle case tanto sue proprie, quanto d’altri, per stendere sopra a quelle panni per asciugarli", anzichè utilizzare gli spazi pubblici a ciò destinati. L’intervento degli Assonti per "levare questo abuso" nasceva a tutela di coloro che si trovavano queste corde davanti alla loro casa, ma soprattutto per motivi di decoro urbano. I trasgressori, facilmente individuabili, erano puniti con multe. Resta da chiedersi il perché non fossero utilizzati gli stenditoi pubblici: il motivo principale era il timore di furti di panni e biancheria che, all’epoca, avevano un notevole valore economico. (segue)

Marco Poli