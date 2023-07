Bologna, aggredisce e picchia la ex che tenta la fuga dal balcone: arrestato dalla polizia

Bologna, 10 luglio 2023 – È accusato di maltrattamenti in famiglia il 32enne arrestato sabato sera 8 luglio dagli operatori della volante del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti in via Dallolio su segnalazione di una lite in abitazione.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una donna moldava di circa trent’anni che si sporgeva pericolosamente da un balcone nel tentativo di allontanarsi dall’ex compagno, che si trovava all’interno dell’abitazione.

La donna è stata salvata dai poliziotti, mentre l’uomo, un albanese classe 1991 già destinatario del divieto di dimora nell’area metropolitana di Bologna, ha tentato la fuga dal balcone salvo poi essere fermato dagli agenti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avevano avuto una relazione, terminata di recente, durante la quale l’uomo aveva già manifestato in alcune occasioni dei comportamenti aggressivi nei confronti della ragazza.

In questa ultima occasione, il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva ricontattato la sua ex per ottenere una breve ospitalità in casa, ma durante la serata l’ha aggredita strattonandola e colpendola con alcuni pugni, in preda a una reazione di gelosia e sotto l’effetto di alcolici.