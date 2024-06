Borgo in festa a Monte Donato. Tradizioni, musica e storia

Sarà la festa del borgo di Monte Donato, uno dei luoghi più caratteristici a livello naturale del nostro territorio. Quando la natura interviene, come in questo caso con le cave di selenite a Monte Donato, rende il luogo particolare ed estremamente interessante. Oggi dalle 16 alle 23 si svolgerà la festa del borgo nella zona circoscritta alla chiesetta Beata Vergine del Carmine, che nacque come sede di una comunità di monaci carmelitani nell’omonima località collinare a sud della città di Bologna, salendo da via Siepelunga. Esternamente di colore rosso, classico dell’intonaco bolognese, questa chiesa è il fulcro ancora oggi del borgo. Tutto attorno vi sono le storiche cave di selenite usate sin dall’epoca dei romani per costruire i basamenti delle torri e dei palazzi di Bologna.

Oggi ne sono rimaste tre, molte sono state chiuse. La festa è organizzata dal Comitato dei Borghi: Borgo Lazzari, Borgo dei Gessaioli, Borgo Murazzi e ovviamente Monte Donato. Il programma della giornata prevede nella sala polivalente una mostra iconografica e attrezzi dei cavatori, e un’altra di sei dipinti del pittore bolognese Luigi Bertelli curata da Edoardo Battistini. Bertelli fu il più importante artista a raffigurare le cave di Monte Donato, perché era amico delle famiglie proprietarie e di sovente gli commissionarono di rappresentarle.

Inoltre si potranno ammirare le vecchie fotografie del collezionista bolognese Fausto Malpensa, nonché opere di un gruppo di artisti Montmartre a San Ruffillo. Qui si potrà acquistare anche il libro I ricordi di Monte Donato, a cura dell’editore Paolo Persiani. Ma anche per i golosi ecco stand con i prodotti della collina, banchetto artistico sull’olio paesaggistico di Monte Donato, crescentine e gelati. Si concluderà con la musica dal vivo con la Banda Rei. Per i percorsi Trekking Pedibus prenotarsi a Flavia 335.7853622.

Nicoletta Barberini Mengoli