Bologna, i carabinieri in borghese scoprono le borseggiatrici sul bus: ecco come agivano

Bologna, 17 marzo 2025 – Prova a rubare un portafogli sull’autobus ma viene fermata: arrestata una 24enne bulgara. I carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato la giovane, senza fissa dimora e disoccupata, per furto aggravato in concorso.

L’operazione è avvenuta durante un servizio antiborseggio a bordo dell’autobus Tper della linea 11, partito da via Farini, a seguito di segnalazioni su episodi di furti ai danni di passeggeri e turisti.

I militari, in abiti civili, si sono mescolati ai passeggeri e hanno notato i movimenti sospetti di due giovani che, con estrema rapidità, si sono avvicinate a una passeggera e hanno aperto la sua borsa per sottrarle il portafogli.

L’azione, quasi impercettibile per gli altri viaggiatori, non è sfuggita ai carabinieri, che sono intervenuti bloccando la 24enne, già condannata nel 2024 per reati simili.

L’altra ragazza, sospettata di essere sua complice, è riuscita a fuggire approfittando della fermata dell’autobus.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, una cittadina svizzera di circa 50 anni.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’arrestata è stata processata per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lei il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna mentre le indagini proseguono per identificare la seconda persona coinvolta nel furto.

