Bravissimi premiati a Colle Ameno con pergamena e borsa di studio

Con una cerimonia che si è svolta a Colle Ameno si è svolta a Sasso Marconi la premiazione degli studenti che si sono distinti per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2023-24. Protagonisti i ragazzi usciti dalla scuola media con il massimo dei voti (10/10) e quelli che hanno registrato un positivo percorso di crescita personale nel triennio di studi: in tutto undici studentesse e sette studenti, premiati con una pergamena e una borsa di studio messa a disposizione dal Comune e da Emil Banca. I ragazzi e le ragazze sono stati accolti nel Salone delle decorazioni dal sindaco Parmeggiani e dall’assessore Malferrari affiancati da Valerio Bignami (comitato soci Emil Banca) e dal direttore delle filiali Sasso e Marzabotto, Alberto Monti.

Nove dei premiati sono dell’Istituto comprensivo di Borgonuovo: Yasmine Boutaouja, Adele Canella, Eya Chtioui, Aurora Franceschelli, Greta Franchini, Enrico Ghianda, Paolo Giorgi, Matteo Venturi, Giulio Verucchi. Anche per l’Istituto comprensivo del capoluogo i meritevoli sono nove: Yasmine Benyaich, Maria Gandolfi, Giorgia Macchi, Fabrizio Orefice, Lucia Pisano, Maddalena Roccia, Alice Scandellari, Filippo Turrini e Pietro Venturi. Dopo la foto di rito (di Sergio Marchioni) si è colta l’occasione per assegnare il Premio letterario Alfredo Finelli che intende promuovere la passione per la scrittura tra gli studenti. La vincitrice è stata Alice Gallo della scuola media di Borgonuovo: alla sua classe è andato un premio in denaro, usato per l’acquisto di materiale didattico.