Caccia alle 95 torri bolognesi. Guida ai simboli della città tra amori, leggende e storia

Un viaggio tra i segreti della città. È quello che si potrà iniziare da domani, partendo... dall’edicola: con Qn-il Resto del Carlino, solo sull’edizione di Bologna, si potrà acquistare infatti il primo volume della collana ’Bologna da scoprire’, quattro volumi scritti da Andrea Malossini in collaborazione con Odoya Editore. Gli abbinamenti resteranno in edicola per un mese, in vendita facoltativa a 9,90 euro l’uno oltre al costo del quotidiano.

Una collana di guide storico-turistiche per conoscere i luoghi più iconici di Bologna, dalle torri medievali alle chiese, ai luoghi sacri, dai musei ai palazzi medievali e rinascimentali.

Letture per scoprire l’essenza di una città dalle antiche origini, con aneddoti e curiosità; guide utili per scegliere cosa visitare, o da consultare durante le visite.

Come detto, si comincia domani, con la prima uscita: ’Le Torri di Bologna - Guida alle torri medievali bolognesi da visitare o immaginare’. Maestose e secolari, nascoste in altri edifici o perdute, le torri di Bologna sprigionano ancora il loro fascino, mute testimoni delle lotte che infiammarono il Basso Medioevo italiano. Erette tra l’XI e il XIII secolo, ognuna è legata alla storia della città, tra intrighi e lotte di potere, e a quella dei suoi committenti, con leggende sanguinose e amori tragici. Un patrimonio architettonico che merita di essere riscoperto e preservato. La guida è corredata da un ricco apparato di immagini a colori e di informazioni pratiche sulle torri aperte al pubblico. Di ognuna delle 29 torri esistenti sono descritte le caratteristiche, chi le costruì e possedette, i fatti storici a esse legate, i dettagli per visitarle. E delle 66 scomparse sarà data una descrizione, con una mappa che le indica tutte e 95.

Le pubblicazioni successive saranno il 13 settembre, con il volume sulla Basilica di San Petronio; il 27 settembre, con quello sui Palazzi Comunali; l’11 ottobre, quando si viaggerà tra piazza Maggiore e il Pavaglione.