Caldo a Bologna: allerta gialla e temperature fino a 39 gradi, i comuni a rischio

Bologna, 23 agosto 2023 – Bologna nella morsa di Nerone: ancora caldo torrido in attesa della burrasca di fine estate, che da domenica sera porterà temperature più miti ma anche possibili temporali e gradine per lo scontro tra l'aria più fresca e quella rovente preesistente.

Caldo, fila alla fontana a Bologna (FotoSchicchi)

Bologna, unica città della regione fra quelle monitorate dal Ministero della Salute, è contrassegnata dal bollino rosso almeno fino a venerdì 25 agosto.

In città e nei comuni limitrofi vige per domani l’allerta gialla di Arpae (criticità ordinaria) per temperature estreme, con la colonnina di mercurio che potrebbe raggiungere i 39° gradi. Secondo le previsioni, l’ondata di calore persisterà almeno fino a venerdì 25 agosto.

Oltre che per i residenti in città, l’Ausl di Bologna prevede possibili disagi per l’ondata di calore anche a Casalecchio, Castel Maggiore, San Lazzaro, Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

L’assistenza sanitaria

L’Azienda Usl ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana.

Gli anziani particolarmente fragili riceveranno periodiche telefonate ed eventuali interventi di assistenza a domicilio.

Numeri utili

Il numero verde 800 562 110 risponde alle chiamate dei cittadini per informazioni su come prevenire e mitigare gli effetti delle ondate di calore ma anche per richieste di servizi di assistenza, trasporto e consegne di farmaci, spesa e referti al domicilio. E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13.

C’è anche il Numero verde del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033, gratuito ed attivo tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Come affrontare le ondate di calore

Ecco i consigli dell’Ausl per affrontare il caldo torrido di questi giorno: limitare la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), bere molto e spesso, anche quando non si ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite gassate o contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde.

Fare bagni o docce con acqua tiepida, per abbassare la temperatura corporea, e utilizzare i climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto a quella esterna. Se si utilizzano ventilatori, infine, evitare di rivolgerli direttamente sul corpo.

