Camere penali, eletto Mazzacuva

A novembre la nomina, per acclamazione, a presidente della Camera penale ’Franco Bricola’ di Bologna. Ieri, nuovamente per acclamazione, un nuovo grande riconoscimento con la proclamazione a presidente nazionale delle Camere penali. "Un grande risultato innanzitutto per Bologna – sorride l’avvocato e professore Nicola Mazzacuva (foto) al ritorno da Roma – che ora diventa centrale nel panorama giudiziario". L’elezione ieri proprio nella Capitale con la decisione arrivata dal ’parlamentino’ con esponenti di tutte le Camere penali d’Italia.

Nato a Cremona l’8 dicembre 1950, ha superato il concorso per uditore giudiziario nel 1977 e ha iniziato l’attività di magistrato nel 1978, esercitando le funzioni di giudice a Padova e Bologna. Nel 1986 ha superato il concorso per professore universitario di ruolo di prima fascia di diritto penale e conseguentemente ha lasciato le funzioni di magistrato per esercitare la professione di avvocato, divenendo cassazionista nel 1990. Ha sempre insegnato all’Alma Mater dove è attualmente incaricato dei corsi di diritto penale e diritto penale commerciale.