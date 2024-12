Camminata del Cai tra i presepi. Gli zampognari tra boschi e calanchi

Andar per presepi fra boschi, vigne, calanchi e agriturismi. È l’originale idea di residenti, ristoratori, cantine, agricoltori, parrocchia e associazione culturale San Lorenzo in Collina, che fanno capo alla storica comunità di Monte San Pietro, dove da pochi giorni si sono accese le luci in oltre quaranta presepi realizzati lungo le strade, dentro e fuori i locali, nei cortili e nel chiostro della chiesa parrocchiale. Per gli amanti del tema, ma anche per gli escursionisti della domenica, ne è nato un singolare itinerario che in pochi chilometri di percorso che si può fare senza fatica a piedi, permette di ammirare l’ingegno col quale, nei più diversi materiali e dimensioni, si può dare vita alla scena della natività. Il tutto senza rischio di dovere affrontare crisi di fame, data la concentrazione di strutture di ospitalità. Si tratta dell’edizione numero undici della rassegna nella quale è possibile scegliere la natività preferita, esprimendo un voto che concorrerà alla premiazione finale già fissata al 5 gennaio.

Il punto di partenza è il sagrato della Pieve di San Lorenzo, dove il parroco don Antonio Curti ha disposto le grandi figure del presepe napoletano esteso per circa otto metri quadrati sotto le arcate del portico quattrocentesco che accoglie su una parete anche il calco della Natività di Jacopo della Quercia. Prende il via proprio dal parcheggio antistante il sagrato della chiesa parrocchiale la camminata in programma oggi con la guida del Cai Bologna ovest. Appuntamento alle 8,30 e partenza alle 9 per il tragitto ad anello lungo circa nove chilometri ed un dislivello di 140 metri. Lungo il percorso sono previste soste con degustazioni con la possibilità di fermarsi a pranzo a prezzo fisso in un agriturismo convenzionato. Lunghezza ridotta a 4 chilometri e dislivello di soli 100 metri invece per la camminata accompagnata dagli zampognari in programma il 22 dicembre.

g.m.