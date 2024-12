Camminata della Pace per le vie di Ozzano Momenti di riflessione contro le violenze

La Camminata della Pace e dei Diritti - The Walk of Rights ha come obiettivo una passeggiata per le vie delle città di Ozzano allo scopo di sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace come presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza. La particolarità è che il percorso prevede come tappe tutte le installazioni dedicate ai diritti presenti sul territorio. L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 16,30 davanti al murale di Iqbal Masih in via degli Orti.

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a data da destinarsi