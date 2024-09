Cantieri sull’ex tracciato della Veneta. Al via i lavori per la ciclabile

Prende vita il progetto della pista ciclopedonale che collegherà San Giovanni in Persiceto alla popolosa frazione di San Matteo della Decima. Questa mattina, dalle 8,30 alle 17, sono previste alcune modifiche alla viabilità lungo la strada provinciale SP 83 ‘Tangenziale di San Giovanni in Persiceto’, in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Cento e Cavamento. In particolare, l’ordinanza della Città metropolitana di Bologna ha disposto: il senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri; la limitazione progressiva della velocità a 30 chilometri orari; il divieto di sorpasso e il restringimento carreggiata al chilometro 0+075. Queste modifiche temporanee sono necessarie per consentire un’indagine stratigrafica della pavimentazione stradale in vista dei lavori di realizzazione di un percorso di collegamento ciclo - pedonale tra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima sul sedime dell’ex tracciato ferroviario Veneta.

"I test effettuati nella giornata di oggi – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto) - sono propedeutici alla redazione del progetto esecutivo del nuovo percorso ciclabile. Il progetto, finanziato da un contributo regionale di 1.500.000 di euro su un totale di 2.558.230,82 euro, prevede la conclusione dell’opera entro il 31 dicembre 2025". Il percorso ciclo-pedonale partirà dalle vie del Guercino e Padule, a Decima, per poi proseguire sul tracciato ‘ex Veneta’ parallelo al Canale San Giovanni e via Cento, fino al comparto Villa Conti a San Giovanni, dove è prevista una pista ciclabile di collegamento alla stazione ferroviaria.

"Il tracciato – aggiunge il sindaco - è stato progettato per essere il più lineare, facile e sicuro per tutte le tipologie di ciclisti e avrà una larghezza pari a 4 metri, di cui 1,5 metri per il percorso pedonale e 2,5 metri per il percorso ciclabile. Quest’ultimo sarà a sua volta diviso in due corsie per dividere i sensi di marcia". E intanto, l’amministrazione comunale fa sapere che da fine agosto la ditta incaricata dal Comune sta effettuando i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade comunali. Lavori che proseguiranno per tutto il mese di settembre ed anche di ottobre.

p. l. t.