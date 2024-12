Cantina Bentivoglio. Lara Ferrari emoziona con Amy Winehouse

’Amy’s box’, un raccoglitore di emozioni contrastanti, di crude verità, di amori tormentati e sofferenza profonda nel ricordo di Amy Winehouse per la griffe di Lara Ferrari: è la scatola sonora che la raffinata interprete emiliana scarta oggi in Cantina Bentivoglio dalle 22, accompagnata da musicisti della scena jazz contemporanea di conio sottile quali Michele Corcella alla direzione e arrangiamenti alla chitarra, Alfonso Deidda al sax alto e flauto, Stefano Senni al contrabbasso ed Enrico Smiderle alla batteria. Intreccio di umori dell’artista britannica, metafora perfetta di una vita imperfetta, liaison quasi costante nel background di molti grandi, sigillati in un progetto in cui Lara, ugola swing progressive con divagazioni jazz apprezzata nelle kermesse nazionali e internazionali, ha cominciato a credere fin dal 2021, quando pubblicò un disco con Trj Records chiamato Jazz4Amy. Seguirono nel 2022 due concerti dedicati ad Amy nell’Auditorium di Pescara, amplificati dall’Italian Contemporary Orchestra diretta Corcella.

g. a. t.