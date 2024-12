Capodanno alle Ariette. Confermata la festa

La chiusura di via Marzatore non cambia i programmi del Teatro delle Ariette, la compagnia teatrale di Valsamoggia che nonostante le difficoltà provocate dalle tre recenti esondazioni del Rio Marzatore ha confermato per il 31 dalle 22,30 la tradizionale festa del Capodanno alle Ariette intitolato Il capodanno da lupi. "Vi aspettiamo tutti attorno al nostro falò, alle nostre brioches e alle parole di Giuliano Scabia. Venite come potete, in macchina se si potrà o a piedi per dire che non ci avete dimenticati".