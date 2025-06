Carabinieri in classe contro il disagio giovanile

Alla luce dei recenti e sempre più frequenti episo di devianza adolescenziale, il comando provinciale dei carabinieri ha organizzato un ciclo di incontri con gli studenti delle superiori sul tema del disagio minorile. Il capitano Lavinia Filonzi, comandante del Servizio di Psicologia dell’Arma, ha incontrato in queste settimane circa 500 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. Gli incontri sono stati l’occasione per i ragazzi di avere uno spazio sicuro e accogliente in cui potersi esprimere liberamente, condividere vissuti personali, riflettere in gruppo. Gli adolescenti hanno accolto con partecipazione l’iniziativa, scegliendo di aprirsi in modo autentico, spesso toccante, con i carabinieri.