Casa circondariale. Dopo sei anni torna il Coro Papageno

Dopo sei anni, un atteso ritorno. Oggi alle 15, alla Casa Circondariale R. D’Amato (in via del Gomito 2), si terrà l’evento dal titolo A voce libera organizzato da Mikrokosmos APS in collaborazione con Pace Adesso ODV e realizzato con il Patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il concerto vedrà la partecipazione del Coro Papageno, formato da detenute e detenuti della Casa Circondariale di Bologna e da coristi volontari esterni, e da Mikrokosmos - Coro Multietnico di Bologna, composto da cinquanta voci di tutte le età, e con provenienze culturali, linguistiche e religiose diverse. Si tratta di un concerto molto speciale poiché il Coro Papageno non canta in pubblico da ben sei anni, e questa è la prima occasione per poterlo riascoltare.

Il concerto sarà anche una raccolta fondi in favore di Pace Adesso, a sostegno del Coro Papageno. La partecipazione è consentita solo su prenotazione, per motivi legati alle autorizzazioni d’ingresso.

È possibile prenotare compilando il modulo online al seguente link: https://forms.gle/n34VgkNMKKRSqUiB7. Disponibilità di posti limitata.

La direzione del Coro è affidata fin dalla fondazione a Michele Napolitano, affiancato dal pianista Claudio Napolitano e da Stefania Martin, entrambi docenti di teoria musicale e tecnica vocale. Nel tempo ha coinvolto centinaia di partecipanti, molti alla loro prima esperienza musicale. Attualmente è composto da circa 45 coristi, metà dei quali in stato di detenzione.