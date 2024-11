Casa dei Risvegli e solidarietà. La ’Cena con il cuore’ di Cna: "Un aiuto a chi fa del bene"

Una ’Cena con il cuore’ per la Casa dei Risvegli: è l’iniziativa organizzata dalla Cna di Bologna il cui ricavato andrà a favore della Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, la struttura rivolta alle persone con gravi cerebrolesioni, in stato vegetativo o con esiti di coma.

La cena solidale, messa in piedi dalla Confederazione degli artigiani bolognesi, si svolgerà nella suggestiva cornice della piazza coperta della Sala Borsa il 12 dicembre alle 20.30. Durante la serata è previsto l’intervento dell’artista Alessandro Bergonzoni che da tanto tempo sostiene ed è testimonial della Casa dei Risvegli.

Questa non è la prima iniziativa solidale di Cna Bologna. "La Cena con il Cuore nel periodo natalizio sta diventando una tradizione per Cna Bologna. Dopo Ageop e Antoniano, quest’anno la dedichiamo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris – spiega Antonio Gramuglia, presidente della Confederazione bolognese –. Negli scorsi anni i nostri associati hanno partecipato con entusiasmo, è una testimonianza di come la solidarietà sia un valore importante per il ‘sistema’ Cna: imprese, pensionati, cittadini e collaboratori. E’ anche un modo per stringersi assieme in anni molto difficili tra pandemie, guerre e alluvioni – afferma il presidente –. Fare comunità, avere obiettivi comuni, passare una bella serata con buon cibo, sostenere associazioni storiche che fanno del bene, tutto questo ci dà forza e rende ancora più preziosa l’azione di Cna. In un momento storico importante, visto che il prossimo anno celebreremo gli 80 anni della nostra associazione".

La cena avrà un costo di 100 euro a persona e sono già numerose le aziende che stanno sostenendo l’iniziativa. Chi è interessato a partecipare può entrare nel sito internet www.bo.cna.it

m.ras.