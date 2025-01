"Casa della Comunità in centro: è stata accolta la nostra proposta"

"Se la Casa della Comunità di Castel Maggiore si ingrandirà nella sua sede attuale è perché è stata accolta la nostra proposta". Lo dicono gli ex consiglieri comunali del gruppo misto Andrea Cavallari, Viliam Grandini e Luca Napoli. "Abbiamo appreso con soddisfazione – dicono – quanto deliberato recentemente in consiglio comunale. E’ stata infatti approvata la modifica della convenzione tra il Comune e l’Usl per la realizzazione della Casa della Comunità con lo spostamento della struttura. In origine era stata pensata sulla via Galliera in uno spazio avulso dal centro abitato; mentre nell’attuale presidio sanitario esistente in piazza II Agosto la nuova struttura sanitaria sarà utile anche dal punto vista sociale e centrale".

I consiglieri ricordano che nel consiglio comunale del gennaio dello scorso anno, sollevarono non poche perplessità in merito alla scelta da parte della giunta di allora di insediare la struttura in una zona dove i cittadini di Castel Maggiore erano costretti ad arrivare in auto, creando ulteriori problemi di inquinamento. Ma non solo, perché si sarebbe consumato ancora suolo. "Proponemmo allora – affermano gli ex consiglieri – di poter insediare la Casa della Comunità nell’attuale ubicazione, aggiungendo che durante i lavori si sarebbero potuti utilizzare spazi comunali limitrofi e si sarebbe potuta ingrandire l’attuale sede del distretto sanitario. In questa maniera si sarebbe potuto anche ottimizzare il costo di realizzazione dell’infrastruttura stessa. Pertanto cogliamo volentieri la volontà della nuova giunta e del nuovo sindaco Luca Vignoli di riqualificare l’attuale distretto sanitario per realizzare la Casa della Comunità raccogliendo le nostre idee e le nostre proposte".

"Auspichiamo che, come avvenuto per la Casa della Comunità – concludono gli ex consiglieri –, si possano ulteriormente accogliere le nostre proposte in ambiti importanti come l’ambiente, la sicurezza, la viabilità e mobilità pubblica come ben avevamo evidenziato nel programma elettorale della lista civica ‘Castel Maggiore Futura’ che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative".

p. l. t.