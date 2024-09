"C’è molta paura. Serve un presidio"

"Già devi aver paura adesso, chissà in futuro", ci accoglie così Alessandro Boiani di Polyottica, raccontando la situazione sicurezza all’inizio della Bolognina, in direzione piazza dell’Unita. Boiani riporta, inoltre, un triste episodio che gli è capitato di recente. "La settimana scorsa mi hanno rubato un paio di occhiali. Negli ultimi anni la situazione è peggiorata: ogni giorno si sente parlare di accoltellamenti, la preoccupazione aumenta. Capiamo non sia facile mettere d’accordo tutti per arrivare a una soluzione comune che preveda un presidio fisso nella zona, tuttavia questa è una cosa che servirebbe molto al quartiere per risolvere parte del problema"