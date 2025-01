Champions, il nostro posto adesso è qui

La nostra strada, iniziata il 2 ottobre sotto le statue dei Beatles imbandierate coi colori rossoblù, a Liverpool, nei pressi dell’Anfield road, finisce qui, tra le strade della splendida città di Lisbona e sotto le volte dello stadio José Alvalade, monumento storico dello Sporting.

Sono passati quattro mesi, ma in realtà molti di più... Quel coro you’ll never walk alone rese la sconfitta contro gli inglesi la più dolce del mondo. Così come questa eliminazione ci consente di aver capito una cosa fondamentale: il nostro posto è qui, tra le grandi d’Europa, in una delle principali competizioni del calcio continentale.