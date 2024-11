Cineforum contro la violenza. Il progetto per gli studenti

Un cineforum per contrastare violenza e discriminazioni di genere. La rassegna fa parte di Cielo Intero, un progetto articolato in tante iniziative di carattere sociale, giunto alla seconda edizione. Cielo Intero, realizzato dall’associazione Sassiscritti che si è aggiudicata i finanziamenti previsti da un bando regionale, coinvolge soprattutto gli studenti di alcuni istituti superiori dell’Appennino e del Centro per l’ Istruzione degli Adulti montagna. "Le proiezioni per gli studenti rappresentano una bella occasione – racconta Alessandro Borri, docente del Cpia e vice-presidente di Sassiscritti – per affrontare i temi per cui è stato pensato il progetto Cielo Intero. Sono certo che i titoli scelti offriranno a chi guarda molti spunti di riflessione".

Saranno quattro le proiezioni, suddivise su due sedi diverse. Gli studenti dell’Istituto Superiore Caduti della Direttissima sono invitati al Teatro comunale di Castiglione dei Pepoli dove potranno vedere, il 27 novembre alle 9, il Diritto di contare di Theodore Melfi e, il 4 dicembre alle 11, ’Selma - La strada della libertà’ di Ava DuVernay. I ragazzi dell’Istituto Montessori Da Vinci assisteranno alla proiezione di ’Una giornata particolare’ di Ettore Scola, prevista il 28 novembre alle 9 presso la galleria Gomma Bicromata in località Berzantina a Castel di Casio.

L’appuntamento conclusivo della rassegna sarà riservato agli studenti del Cpia Montagna a cui sarà proposto il 5 dicembre alle 9, sempre all’interno dei locali di Gomma Bicromata, ’Gloria!’ di Margherita Vicari. I film saranno introdotti da Greta Gorzoni di Porretta Cinema.

Fabio Marchioni