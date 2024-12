Cinema Bologna: Christmas Mystery Movie Night e ospiti speciali

Una delle cose più belle ed evocative delle feste: andare al cinema. Perché il momento in sala è un regalo che ci si fa e che può essere fatto, un’occasione per godersi il tempo libero, anche. E sulla scena bolognese non c’è mai da stare rilassati, perché è facile rincorrere un programma per vedere più titoli, magari con l’ospite in sala. E anche con la proiezione a sorpresa. È quello che accade questa sera al cinema Perla che dalle 20 presenta ’Christmas Mystery Movie Night’: si comincia con un brindisi a base di panettone e spumante e alle 20,30 proiezione di un film a sorpresa… in lingua originale con sottotitoli (il pacchetto costa 6 euro), perché siamo in casa di veri cinefili! "Chi ci conosce – dicono gli organizzatori – sa che al Cineclub Magnifica Illusione ogni scelta è fatta con cura, passione e amore per il cinema. Dai grandi classici ai gioielli nascosti, ogni nostro titolo è un regalo pensato per te".

A proposito di special guest, la data da segnarsi è quella di sabato 21 dicembre, quando al cinema Fossolo (in apertura del film delle 21,15) e al Chaplin (in chiusura del film delle 21,15), arriverà Ferzan Ozpetek (foto) per salutare il pubblico in occasione dell’uscita di ’Diamanti’, il suo ultimo lavoro che vede un cast italiano da gran spolvero, tra cui Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Geppi Cucciari, Vinicio Marchioni. Nel film vediamo un regista che convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne.

E sempre sabato alle 20 a The Space di viale Europa, sorpresissima natalizia con Christian De Sica, Lillo, Francesco Bruni e il regista Eros Puglielli per presentare l’antepremia di ’Cortina Express’. Per gli appassionati di animazione invece, sabato alle 16 al Modernissimo, si proietta ’Gli Smei e gli Smufi & Bigio Randagio’ di Daniel Snaddon, Sean Mullen e Samantha Cutler. Su un pianeta lontano, gli Smei, di colore rosso, e gli Smufi, di colore blu, devono superare le reciproche diffidenze quando due giovani di diverse famiglie s’innamorano e fuggono. Ancora animazione domenica 22 al cinema Bellinzona alle 16,30 con ’Flow’ diretto da Gints Zilbalodis, che è entrato nella shortlist per il miglior film internazionale ai prossimi Oscar, dopo aver fatto incetta di premi. Racconta di una terribile alluvione che devasta il mondo e il protagonista è un gatto abituato a vivere per conto suo e che si vede improvvisamente costretto a mettere da parte la sua indipendenza per sopravvivere.

Benedetta Cucci