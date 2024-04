Circolo della Caccia, assemblea dei soci speciale. Zirkzee, Ferguson e Orsolini ‘ospiti’ d’onore

Il Bologna chiama e Bologna risponde. Anche con le sue istituzioni più antiche e rappresentative. Prova ne è l’assemblea dei soci che si è tenuta martedì scorso al Circolo della Caccia di via Castiglione. Nell’appuntamento annuale dell’associazione nei locali di Palazzo Spada, hanno fatto capolino tre figure inattese. Anzi, sarebbe meglio dire tre ‘figurine’. Come è possibile osservare dalle foto qui a fianco, infatti, l’assemblea è stata in un certo senso ‘coordinata’ da Joshua Zirkzee, Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini.

Chiaramente i tre rossoblù non erano presenti in carne e ossa, bensì con tre immagini che li ritraevano in fasi di gioco con la maglia rossoblù addosso.

Sono stati numerosi i soci che hanno partecipato alla relazione del presidente del Circolo, Roberto Iseppi, e del tesoriere, Roberto Sollevanti. "La vicinanza e l’affetto del Circolo verso il Bologna Football Club – ha sottolineato Iseppi – è stata avvalorata dalla presenza, sul tavolo del Consiglio, di Zirkzee, Ferguson e Orsolini a buon auspicio di futuri importanti successi. Forza Bologna sempre!".