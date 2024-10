Cna Network, la rete per imprese: "Creare connessioni di business"

di Martina Muzio

BOLOGNA

‘In un giorno, un anno di contatti’. Questo è il motto di CNA Network, il business day organizzato da CNA Emilia-Romagna che, nella giornata di ieri, si è riunito a BolognaFiere per facilitare le relazioni e stimolare occasioni di business tra imprenditrici e imprenditori che operano nel settore della produzione meccanica e dei servizi ad essa correlati. L’evento si è svolto secondo le modalità dello speed dating: ogni azienda partecipa a incontri mirati e preselezionati di venti minuti per un massimo di dieci appuntamenti. Una formula rodata ed efficace che permette a ogni impresa di presentare i propri prodotti e servizi direttamente ai principali player del settore, ma anche esplorare nuove collaborazioni con subfornitori e altre imprese della filiera, arrivando a un totale di circa duemilacinquecento colloqui.

Quest’anno il CNA Network ha coinvolto una vasta gamma di settori della produzione meccanica, dal packaging all’automotive, dalle macchine utensili a quelle per l’agricoltura e il movimento terra, fino ad arrivare alle nuove frontiere della robotica, dell’intelligenza artificiale, dell’idrogeno e dell’aerospace. Inoltre, l’evento è stato reso possibile grazie al supporto di quattro sponsor: Eber, Sanarti, Act-Artigiancredito e Banca Aidexa.

Gli incontri di matching tra imprese sono iniziati immediatamente dopo l’inaugurazione ufficiale a cui hanno preso parte il presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini, la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo e il presidente nazionale di CNA Dario Costantini. "Ci siamo impegnati per riportare ai nostri associati il più importante evento di relazione ideato da CNA dopo l’interruzione forzata dall’emergenza sanitaria. Questo taglio del nastro vuole segnare un nuovo inizio", ha detto Cavini. Ma quale sarà la nuova sfida? "L’obiettivo è generare connessioni di valore, creando occasioni non solo di affari e collaborazioni, ma anche di crescita e conoscenza reciproca" ha sottolineato il presidente regionale che ha mostrato come, solo nell’ultimo mese, le imprese iscritte abbiano effettuato oltre 10.000 interazioni sulla piattaforma, tra richieste di appuntamenti e preferenze espresse.

Anche la presidente della Regione Priolo ha sottolineato l’importanza del sistema produttivo regionale, evidenziando il ruolo cruciale della CNA nel supporto alle imprese locali. Per contestualizzare la portata di questo sistema Priolo ha voluto fornire alcuni dati significativi, citando il comparto della metalmeccanica che vede l’Emilia-Romagna protagonista a livello nazionale: "Le province di Modena, Reggio Emilia e Parma sono ai vertici nazionali. In Emilia-Romagna abbiamo 19.000 imprese in questo settore, un comparto robusto e significativo, che sta combattendo contro le congiunture attuali".