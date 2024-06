Colpo del baby outsider Vignoli. I dem costretti al ballottaggio

Un giovane di 27 anni, dottorando in scienza giuridiche, porta la coalizione del Pd al ballottaggio. Stiamo parlando di Luca Vignoli, che con il risultato elettorale della sua lista civica ’Cose Nuove’ ha portato il Comune, per la prima volta nella sua storia, al secondo turno. Non riesce infatti a superare il 50% dei consensi Paolo Gurgone (Pd), nonostante sia stato il candidato più votato, sostenuto dalle liste civiche ’Bene in Comune’ e ’Civici per Castel Maggiore’.

La coalizione di Gurgone si è fermata al 46,42%, mentre la lista civica Cose Nuove, con candidato sindaco Luca Vignoli, vera sorpresa di questa tornata elettorale, ha ottenuto il 34,54% dei consensi. Seguono la coalizione di centrodestra capitanata da Umberto Negri che si è fermata al 17,61% e infine l’altra civica Castel Maggiore Futura, con candidato sindaco Luca Napoli, che ha ottenuto il l’1,43 dei consensi. "Ci troviamo di fronte – commenta Gurgone – a una situazione inedita che affronteremo con spirito democratico con grande entusiasmo cercando di mantenere queste proporzioni anche tra due settimane, quando si andrà al ballottaggio, a cui andremo con serenità e fiducia. Nei prossimi giorni cercheremo di convincere chi non è andato a votare per continuare con la buona amministrazione e per dare continuità al programma. Forti delle idee e dell’esperienza".

"Siamo contentissimi del risultato – afferma Vignoli –, un risultato storico, che porta il Comune, per la prima volta, al ballottaggio. Ringraziamo i cittadini per la fiducia che ci hanno accordato. Ora lavoreremo per raccogliere ancora di più la fiducia degli elettori perché vogliamo la vittoria al ballottaggio". Interviene Luca Napoli: "Finalmente la coalizione di centrosinistra si renderà conto che a Castel Maggiore non tutto va bene. Ci sono nuove idee da portare avanti che noi come lista civica Castel Maggiore Futura condividiamo con Cose Nuove. Valuteremo se appoggiare Cose Nuove, il Pd no di certo".

"Ringrazio – aggiunge Negri – chi ci ha votato. Il risultato ottenuto sarà il punto di partenza per fare una opposizione seria in consiglio comunale. Noi per adesso, visto che crediamo fermamente nella nostra identità, non diamo indicazioni di voto per il ballottaggio".

