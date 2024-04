Come svuotare la centrale di Suviana: le due ipotesi

Bologna, 19 aprile 2024 – Come svuotare la centrale dopo l’esplosione di Suviana che continua ad essere invasa dall’acqua fino al piano -7? E’ al momento l’interrogativo più pressante, anche per permettere all’inchiesta di proseguire su un doppio binario, assieme alla raccolta delle testimonianze dei superstiti. A oggi, le idrovore sono ferme: bisogna prima capire da dove sia la falla da cui entra ancora l’acqua dell’invaso di Suviana nella centrale idroelettrica.

Come svuotare la centrale di Suviana: un'ipotesi è con le autobotti

Due le principali ipotesi di lavoro individuate durante il summit di questa mattina in Prefettura a cui hanno partecipato il prefetto di Bologna, Attilio Visconti (video), l’Ad di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, e i sindaci dei comuni colpiti

Acqua ripulita dentro il bacino

La prima ipotesi è fare intervenire un macchinario iper specializzato che aspirerebbe l’acqua dalla centrale, la farebbe passare all’interno di moduli “di purificazione” costantemente monitorati dai tecnici per valutarne la qualità e potabilizzazione e poi ributtata direttamente nel bacino (che serve la rete idrica di Bologna e provincia), in un ciclo continuo e molto rapido. La controindicazioni sono: i costi elevanti di questa soluzione e soprattutto il fatto che questi macchinari sono molto difficili da trovare.

Acqua stoccata e portata via con autocisterne

L’altra possibilità, più lenta e più fattibile, è prelevare prelevare l’acqua mista a olio e idrocarburi nella centrale con apposite idrovore: i liquidi aspirati verrebbero poi stoccati nelle autocisterne e portate via su gomma, con un impatto sul traffico (e ambientale) più elevato. Una soluzione non propriamente ottimale visto che la stagione estiva è alle porte e il flusso turistico nella zona aumenterà. L’obiettivo sarebbe garantire il fine lavori entro fine luglio, proprio per permettere anche ai turisti di tornare sul lago in sicurezza.

I tempi

"La strada è tracciata – conclude il prefetto Visconti – nelle prossime settimane fare la nostra scelta ed entro tempi discreti avremo finalmente svuotato la centrale”.