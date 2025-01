Commissione per il paesaggio. La giunta seleziona candidati

A San Lazzaro nasce una Commissione per l’architettura del paesaggio. Lo rende noto l’amministrazione comunale: "Il Comune intende procedere alla nomina della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, prevista dall’art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i., per la durata del nuovo mandato amministrativo. Per maggiori informazioni si prega di consultare l’Avviso di selezione pubblica per la nomina dei Componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune. Le candidature da sottoporre alla valutazione finale della Giunta Comunale sono da presentarsi entro le ore 13 del g6 febbraio con le modalità descritte nell’avviso e utilizzando il modulo predisposto". Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito web dell’amministrazione.