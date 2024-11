Con Appino tra rock e lirica

Sarà il cantautore e chitarrista Appino, frontman di The Zen Circus, l’ospite della rassegna ’Parliamo d’opera’ oggi alle 18,30 in Salaborsa, per l’appuntamento dedicato al ’Werther’ di Jules Massenet. Appassionato di lirica, l’artista dialogherà con i giornalisti Pierfrancesco Pacoda e Luca Baccolini, provando a svelare le relazioni nascoste tra il linguaggio operistico e quello del rock. L’incontro vede protagonista anche il tenore Xin Zhang e prepara all’esecuzione del capolavoro di Massenet, prevista al Comunale Nouveau dal 19 al 24 novembre con Riccardo Frizza sul podio e la regia di Rosetta Cucchi.