Con la ’Valchiria’ Wagner canta l’amore che redime la vita

Prosegue la saga mitologica wagneriana programmata dal Teatro Comunale in forma di concerto nell’arco di un biennio: dopo il prologo ’L’oro del Reno’ della scorsa primavera, ecco ’L’anello del Nibelungo’ riprendere questa sera il suo lento corso con ’La valchiria’, che vedrà sempre Oksana Lyniv sul podio dell’Orchestra del Comunale (Auditorium Manzoni ore 18, con replica sabato alla stessa ora). Delle quattro opere che compongono il ciclo, ’La valchiria’ è quella più frequentemente rappresentata anche in forma isolata. Di più: il suo solo primo atto viene per tradizione eseguito spesso come pezzo da concerto; e proprio con il primo atto della ’Valchiria’ Lyniv avviò nel gennaio 2022 il suo triennio di direttore musicale al Comunale, destinato a concludersi fra poche settimane. Porterà comunque regolarmente a termine la Tetralogia wagneriana, con ’Sigfrido’ programmato in giugno e ’Il crepuscolo degli dèi’ nell’ottobre 2025. "Quello rappresentato nell’Anello del Nibelungo – dice la direttrice – è un mondo pieno di persone invidiose, insoddisfatte e frustrate, che spesso agiscono contro coloro che sono liberi, coraggiosi, onesti e creativi. Il fatto che Wagner, nel suo secolo, abbia messo la figura femminile al centro di questo conflitto è sorprendente e lungimirante". Sono in realtà due le figure femminili che campeggiano nell’episodio della ’Valchiria’: da un lato l’umanissima Sieglinde, vittima del destino disegnato dagli dèi che, insieme al gemello Siegmund, la porterà a generare Sigfrido, colui che libererà il mondo dal Male; l’altra è la valchiria Brünnhilde, la cui missione è scegliere i più valorosi guerrieri caduti in battaglia per condurli nella reggia del Valhalla. "Il ruolo di Brünnhilde, che vuole difendere il vero amore – continua Lyniv – è tra i più affascinanti della storia dell’opera: lei e Sieglinde, unite dal motivo dell’amore redentore, diventano simbolo di sacrificio e speranza nel ciclo della vita".

Sul lato vocale, si confermano i nomi di Thomas Johannes Mayer e Atala Schöck, già interpreti nell’’Oro del Reno’ del dio Wotan e della sua consorte Fricka. Fra i personaggi che compaiono per la prima volta nella ’Valchiria’, Stuart Skelton e Sonja Šaric impersoneranno i gemelli Siegmund e Sieglinde, Albert Pesendorfer sarà il loro antagonista Hunding, mentre la protagonista Brünnhilde si varrà della voce di Ewa Vesin. Serata dedicata, come la precedente, alla memoria dell’imprenditore e filantropo Marino Golinelli, da sempre amante e sostenitore delle arti, della musica e del teatro, fondatore della Fondazione Golinelli che sostiene la realizzazione dell’intera tetralogia wagneriana.

Marco Beghelli