Condominio Erp in via Donizetti. Maxi-piano per la riqualificazione

Un investimento complessivo da quasi mezzo milione per migliorare la qualità abitativa e la sostenibilità ambientale dell’Edilizia residenziale pubblica. È l’obiettivo del progetto approvato dalla Giunta, che ha dato il via libera alla candidatura del condominio Erp al civico 8 di via Donizetti, nel quartiere Pedagna, al ‘Bando 2025 per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici’, promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma Fesr-Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027.

L’intervento, predisposto in collaborazione con Acer Bologna, vale appunto 471mila euro. E prevede una manutenzione straordinaria del fabbricato, che ospita al proprio interno diverse unità immobiliari, con una serie di opere finalizzate all’efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni, con particolare attenzione anche alla sicurezza sismica. In caso di approvazione del finanziamento, l’edificio potrà beneficiare di un contributo regionale fino a 230mila euro circa, mentre la quota di cofinanziamento comunale ammonterà a 154mila euro. A questi si aggiungeranno ulteriori 86mila euro a carico del Municipio per lavori complementari, all’interno di un quadro economico complessivo di 471mila euro. Tra gli interventi previsti spiccano: l’installazione di un cappotto termico sulle pareti esterne, l’isolamento del solaio pilotis, la sostituzione di tutti gli infissi con modelli ad alta efficienza, il rifacimento delle reti gas per consentire la posa del cappotto, l’adeguamento delle prese d’aria delle cucine e il risanamento delle porzioni ammalorate della facciata.

Il progetto punta a ottenere elevati standard di prestazione energetica (nZEB – edifici a energia quasi zero), requisito che permetterebbe anche l’accesso a un’ulteriore premialità del 10% sul contributo. Il fabbricato risulta inoltre già inserito all’interno del Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) approvato dal Comune, ulteriore elemento che rafforza la candidatura. Secondo il quadro economico, i costi dei lavori principali ammontano a circa 312.746 euro, a cui si aggiungono spese tecniche, Iva, costi generali e somme a disposizione. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto da professionisti incaricati da Acer Bologna e si compone di elaborati tecnici, computi metrici, relazioni energetiche e diagnosi pre e post intervento. La delibera, approvata all’unanimità dalla Giunta nei giorni scorsi e dichiarata immediatamente eseguibile, non ha per ora impatti diretti sul bilancio dell’ente di piazza Matteotti, trattandosi di un passaggio preliminare finalizzato alla presentazione della domanda. Solo in caso di effettiva ammissione a finanziamento si procederà alla redazione del progetto esecutivo e all’aggiornamento degli strumenti di programmazione.