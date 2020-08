Bologna, 23 agosto 2020 - Non si fermano i contagi da Coronavirus in provincia di Bologna, la prima oggi per numeri di contagi (+29), a cui segue Reggio Emilia (+25), Piacenza (+15), Ravenna (+12) e Ferrara (+11). Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso oggi, 23 agosto, dalla Regione Emilia Romagna, a Bologna e provincia, sarebbero 29 i nuovi casi, di cui 13 sintomatici; per 17 di questi, è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Dei 12 casi su cui sono stati già conclusi gli approfondimenti, 4 sono di rientro dalla Sardegna, 4 sono stati inseriti in nuovi focolai familiari, 3 sono stati classificati come sporadici e 1 è stato rilevato grazie ai test predisposti sulle categorie più a rischio.

Per i rimanenti 17 su cui sono necessari ulteriori accertamenti: in 8 casi si tratta di contatti di pazienti già noti, 2 sono stati individuati con i controlli al rientro dalla Croazia, 4 sono stati ricoverati per presenza di sintomi, 1 ha effettuato i test in quanto categoria e rischio e 2 sono stati diagnosticati in ospedale, dove si trovavano per problemi non legati al Covid. Nuovi contagi anche ad Imola: sono 3 quelli di oggi, 23 agosto, di cui nessun sintomatico.

