Corsi d’italiano a Casa Bondi

In partenza con il 2025, a Castenaso, il corso di italiano livello A1 della durata di 100 ore in programma a Casa Bondi, il lunedì e il mercoledì dal 3 febbraio al 4 giugno, dalle 9 alle 12. Di seguito le date in programma: il 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 febbraio; il 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 marzo; il 2, 7, 9, 14, 16, 28, 30 aprile; il 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 maggio e il 2, 4 giugno. Il corso è riservato ai cittadini di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno in Italia dai 16 anni compiuti in su. È previsto servizio di babysitter per i bambini, da richiedere al momento dell’iscrizione. Maggiori informazioni e iscrizioni al Punto Migranti Comune di Castenaso allo 391 4750069 o alla mail c.vignoli@coopabantu.it.