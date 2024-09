Corso con gli esperti per i padroni di cani

Al via la terza edizione del corso per i proprietari di cani sul tema: "La relazione con il cane specchio della società: dall’antropomorfizzazione ai casi di cronaca. Perché serve un patentino". Martedì 24 settembre alle ore 18.45, nella Sala Eventi della Mediateca, si terrà un incontro gratuito aperto a tutta la cittadinanza per un confronto sulla relazione con il cane nella società attuale. A fronte dell’aumento esponenziale di proprietari di cani, a San Lazzaro gli esemplari censiti sono più di 4 mila, e dall’altrettanto ingente volume di spesa, non corrispondono un’attenzione e una responsabilità altrettanto alte rispetto alle esigenze del cane.

La mancanza di consapevolezza nella scelta di prendere un cane emerge anche dalla piaga delle numerose rinunce di proprietà, per non parlare dei casi di cronaca. Occorre capire quale sia il cane più adatto per ciascuno, quali siano i suoi bisogni e il suo modo di comunicare. Amore e buon senso spesso non bastano, per questo serve un patentino. Per presentare il corso rivolto ai proprietari di cani, giunto alla terza edizione, che sarà avviato il prossimo mese di ottobre, l’incontro di martedì 24, gratuito e rivolto a tutti, vedrà la presenza di Roberto Marchesini, etologo, saggista direttore di Siua, una scuola di alta formazione per professionisti; Luca Spennacchio, istruttore cinofilo, docente e autore; Michela Mattioli, veterinaria esperta in comportamento; Giuseppe Cascio, presidente dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna; Silvia Oberoi, docente e referente istruttori del canile intercomunale Savena assieme a Sara Bonafè, vicesindaca e assessora all’ambiente. "L’attenzione dell’amministrazione comunale di San Lazzaro al benessere animale non nasce certo oggi, ma non basta – spiega Bonafè –. Occorre che tutti, umani e animali, possano vivere assieme in armonia nel reciproco rispetto, per questo l’acquisizione del patentino è sicuramente lo strumento più utile ed efficace. Non solo: vogliamo aggiornare e completare il regolamento sul benessere degli animali adottato in passato e accogliere la proposta del gattile di attivare un corso rivolto anche ai proprietari di gatti, nella convinzione che il livello di sviluppo della società si misuri anche sulla sensibilità e l’attenzione che attivamente dedichiamo alla tutela ambientale e agli animali".

Il corso è aperto a 40 partecipanti, le lezioni sia teoriche che pratiche si svolgeranno nella Mediateca da giovedì 10 ottobre a sabato 23 novembre. Al termine del corso e dopo aver superato il test finale, ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Zoe Pederzini