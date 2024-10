Così seminavano i nonni. Rievocazione al museo

Una giornata dedicata alla valorizzazione del cibo, della cultura e delle tradizioni del territorio della pianura bolognese. Domani, a Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, torna la Festa della Semina, Open Day del Gusto d’Autunno, un’occasione per riscoprire il cibo, la cultura e la tradizione della pianura bolognese nei mesi autunnali. Dalle 10 fino al tramonto, la Villa e il Museo ospiteranno mostre, rievocazioni, laboratori, visite guidate, spettacoli e il tradizionale mercato dei produttori locali. Tutte le attività sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it o 051 / 891050). Fulcro della giornata la rievocazione della semina con le corde, preceduta dalla selezione del seme con svecciatore, a cura dell’associazione Gruppo della Stadura. Sarà possibile visitare inoltre il Pomario e la ’Mostra Pomologica di mele e pere: la riscoperta di antichi sapori’ a cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater. Durante la mattinata sarà inaugurata negli spazi di Villa Smeraldi anche la mostra ’Chicchi in mostra’ del pittore Riccardo Chiesi. Per i più piccoli appuntamento con lo Spazio Cinni con lettura e laboratorio dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni e con una visita alla scoperta del mondo delle api da miele.

Nel pomeriggio visita agli elementi architettonici del complesso di Villa Smeraldi e agli alberi del parco storico che, in pieno autunno, si vestono con i colori del foliage. Concluderà la giornata un grande concerto a cura del Coro Stelutis di Bologna. È prevista anche l’esposizione di produttori e prodotti del territorio e vendita. Per l’occasione il Museo sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata. In caso di maltempo verranno garantite solo le attività al chiuso, cioè mercato, visite guidate, laboratorio bambini, mostre e concerto. Ci sarà anche lo stand gastronomico, bar e vendita pasta fresca, da pranzo a merenda, presso la baracchina Locanda Smeraldi.