Da Cervia a Persiceto, l’arte della coppia. Medri e Mariotti

Mostra di pittura da Guidotti Officina del Gusto, in via Catalani, a San Giovanni in Persiceto. L’associazione Menocchio di Cervia che valorizza l’arte e in particolare le opere pittoriche "sbarca" a Persiceto con la coppia, nella vita e nell’arte, Luciano Medri e Mara Mariotti. Sono rispettivamente il vicepresidente e la segretaria dell’associazione e presentano la loro ultima produzione artistica.

Espongono fino al 24 ottobre, nella saletta della veranda nel locale Guidotti Officina del gusto. Sono artisti dai connotati molto peculiari. Luciano nato a Roncofreddo (FC), ma cervese di adozione, è di estrazione surrealista e realizza le sue opere con una cura maniacale che si manifesta in panneggi dai disegni damascati e con la presenza, immancabile, della sorgente della vita rappresentata dall’uovo che racchiude in sé la genesi del mondo e dell’umanità. I suoi lavori sono stati esposti in mostre di rilievo in Italia e all’estero (Barcellona, Basilea, e a Gent in Belgio). Ha vinto il primo premio nel 2024 al concorso indetto dalla galleria bolognese De Marchi.

La moglie Mara, bolognese di nascita, si è formata artisticamente a Cervia e rivolge la sua attenzione al figurativo, le piace immortalare la spiaggia cervese nelle diverse stagioni, con, sulla battigia, vari soggetti, tra cui un improbabile cardo dop di Cervia, oltre a dare vita a fiori e piante in un’esplosione di colori. Anche lei ha esposto in varie mostre e nel 2024 si è classificata seconda al concorso della galleria De Marchi per la tecnica dell’acrilico. La mostra è visitabile tutti i giorni negli orari di apertura del locale.

p.l.t.