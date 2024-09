da venezia

Un film che, attraverso la guerra, parla di vita, di morte e di ideali a cui aggrapparsi per rimanere umani. Domani, alle 21.30, l’Arena Puccini accoglie il regista Gianni Amelio e l’attore Alessandro Borghi per l’anteprima del film Campo di battaglia, in concorso in questi giorni all’81esima Mostra internazionale del cinema di Venezia. Prodotto da Kavac Film, Ibc Movie, One Art con Rai Cinema, il film è ambientato in Friuli-Venezia Giulia sul finire della Prima guerra mondiale. Due ufficiali medici lavorano nello stesso ospedale militare dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro, però, si sono procurati da soli le ferite, disposti a qualsiasi cosa pur di non combattere.