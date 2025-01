Dall’Accademia di Belle Arti trenta stampe sui fratelli Cervi

Col progetto Sette vite per la libertà: i fratelli Cervi, l’accademia di Belle Arti di Bologna entra in un prestigioso circuito internazionale che fa capo alla facoltà di Belle Arti dell’Università di Lisbona, con altre accademie e università europee ed extraeuropee. L’ingresso è avvenuto con la donazione all’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia) di un book di trenta stampe eseguite da docenti e studenti del triennio e del biennio di Grafica d’Arte, dell’accademia bolognese, nell’ambito di un progetto sui fratelli Cervi. Alla donazione sono intervenuti per l’istituto, costituito nel 1972 e dedicato alla memoria di Alcide Cervi e dei suoi sette figli martiri dell’antifascismo, la presidente, Albertina Soliani, la responsabile del Museo, Paola Varesi e per l’accademia, il direttore, Enrico Fornaroli e i docenti Maria Rita Bentini, Evgenyia Hristova e Agim Sako. "Mi sono commossa – ha detto Soliani –. È un gesto bellissimo di giovani artisti dell’accademia di Belle Arti, ispirati dalla vicenda dei fratelli Cervi e dalla loro scelta di libertà. È nata una collaborazione che continuerà, con la loro rete europea".

Obiettivi principali del progetto: collaborazioni artistiche, scambi e confronti culturali tra le istituzioni partner, conoscenza e l’esperienza di altre realtà da parte degli studenti, arricchimento dell’archivio museale degli enti coinvolti, poiché ognuno ha ricevuto una copia delle opere presenti nella mostra itinerante organizzata in diverse città europee. Il book donato al Museo Cervi comprende 16 opere selezionate e il catalogo del progetto.

Le artiste e gli artisti coinvolti sono: Alice Azzimondi, Arianna Baraldi, Beatrice Bianchi, Valentina Blundo, Irene Borgatti, Chiara Cambi, Chiara Cappellini, Alice Casetta, Christabel Chinaelo Nwalor, Ilaria Ciotti, Tommaso Fantini, Eleonora Frontali, Darshan Fuligna, Serena Gamberini, Giulia Giannoccolo, Evgeniya Hristova, Alex Iattarelli, Chiara Moscatelli, Serena Pagnini, Viola Pannacci, Alessia Prosdocimo, Krystal Rimondi, Luca Robotti, Tommaso Rolfo, Agim Sako, Vivian Tassone, Valentina Torricelli, Silvia Trulli, Ilaria Venturini, Chiara Zanolla.

Mariagiuseppina Bo