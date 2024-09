Dalle materne alle superiori. Restyling in 40 strutture

Cantieri scolastici estivi per il Comune che approfitta della chiusura delle scuole per intervenire su muri e tetti. Sono 35 gli interventi di manutenzione realizzati, da giugno ad agosto, nelle scuole di competenza del Comune (dai nidi alle medie): nuove coperture, infissi, impianti e prevenzione incendi, efficientamento energetico, tinteggiature. L’importo totale dei lavori è di 3,2 milioni di euro, effettuati in oltre 40 strutture. Per la prevenzione incendi, in particolare, sono stati eseguiti interventi per un milione e 695.000 euro tra adeguamento impianti e spazi interni in 15 scuole. La seconda voce di spesa più consistente, per un milione e 250.000 euro con da fondi Iresa e Pnrr, riguarda la mitigazione acustica e l’efficientamento energetico in favore di tre scuole.

I lavori sulle coperture, per 91.158 euro, hanno riguardato invece tre scuole. Altri 34.600 euro sono stati spesi per le tinteggiature in quattro scuole. Ulteriori lavori vari sono stati eseguiti in dieci scuole per un totale di 130.000 euro. Sono inoltre in fase di collaudo i lavori finanziati nel 2023 con fondi React (quattro milioni e 795.000 euro) in sette scuole. "Durante l’estate – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari (foto) che insieme al sindaco Matteo lepore e all’assessore alla Scuola, Daniele Ara nel primo giorno di scuola sarà alla media Salvo D’Acquisto (istituto comprensivo 3) in via delle Beverara – abbiamo portato a termine un pacchetto importante di interventi di manutenzione straordinaria, per garantire la ripresa dell’anno scolastico in spazi educativi più sicuri, confortevoli e sostenibili". Sono, invece, di competenza della Città metropolitana le superiori. Per loro l’ex Provincia ha acquistato nuovi arredi.

f.g.s.