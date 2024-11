David Morales, leggenda di New York, alla console

Tuffo nella House anni Novanta stasera al Matis con David Morales. Uno dei dj più famosi al mondo, che ha rivoluzionato la vita notturna newyorkese in coppia con Frankie Knuckles, arriva a Bologna per la serata History 1990 Welcome to Paradise. Vincitore di un Grammy nel 1998, autore di oltre 500 remix per artisti multi-platino quali Michael Jackson, U2, Madonna, Whitney Houston, Jamiroquai, Eric Clapton, Morales approda per la prima volta in console in una serata targata History, lo storico appuntamento che dal 2015, al Matis di Bologna, ospita icone mondiali della house music. Due dj della scena notturna, Billy e Ivo Morini, insieme alla voce di Maurizio Monti, arricchiranno il dj set.