Davide Ferrerio, 8 anni per la madre della ragazzina coinvolta nel brutale pestaggio

Bologna, 22 maggio 2024 - Otto anni per Anna Perugino e assoluzione per il compagno Andrea Gaju. Entrambi erano accusati di concorso anomalo in tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovanissimo tifoso del Bologna ridotto in fin di vita dopo un brutale pestaggio avvenuto l'11 agosto 2022 a Crotone.

Il giudice ha anche accolto la richiesta di riqualificazione del reato che è stato derubricato in lesioni gravissime. Non è stata accolta quindi la richiesta della Procura (titolare del fascicolo è il pm Pasquale Festa) che aveva chiesto una condanna a 12 anni per la donna e a 4 anni e 8 mesi per Gaju.

Per quel pestaggio è già stato condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi con rito abbreviato Niccolò Passalacqua, l'autore materiale della violenta aggressione compiuta a causa di un tragico scambio di persona.

Il giovane tifoso rossoblù, da quel giorno in coma irreversibile, venne infatti pestato al posto di un uomo che infastidiva sui social la figlia (all'epoca minorenne) di Anna Perugino. La ragazza è stata messa alla prova dal tribunale dei minori di Catanzaro.