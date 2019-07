Monghidoro, 31 luglio 2019 - Finisce con lo scooter sotto una corriera e un centauro, Davide Morini, 48 anni, giardiniere, sposato e padre di tre figli, perde la vita nel terribile schianto. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17, sulla Futa, a Monghidoro, vicino alla via Rimembranza e a Ca’ del Costa: l’uomo, che abitava vicino all’Alpe a Monghidoro, è morto praticamente sul colpo dopo essere finito in sella al suo scooter sotto al mezzo pubblico.

La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale. Sul posto per estrarre il corpo da sotto al mezzo pesante (nella foto), sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto sollevare la corriera. La corsa disperata contro il tempo dello staff sanitario del 118 non ha salvato la vita a Morini. A nulla è valso l’intervento dei sanitari, che hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. A Loiano, paese originario del centauro, aveva molti amici dai tempi della scuola.

Da tempo si era trasferito con la sua famiglia a Monghidoro, ma con molti di loro era rimasto in contatto. Il sindaco Barbara Panzacchi lo conosceva: "Sono molto dispiaciuta per la famiglia. Un lutto terribile, anche perché Morini era padre di tre figli. Sono costernata per l’accaduto". I carabinieri sentiranno i testimoni dell’incidente per cercare di ricostruire gli attimi precedenti al terribile sinistro. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e sulla Futa si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.